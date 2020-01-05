اخبار ليبيا الان

أولاد حمد تعلن استعدادها لمجابهة الاستعمار التركي

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت قبيلة أولاد حمد بالجبل الأخضر رفضها لما قام به من وصفتهم بالعملاء والخونة، من جلب للغزو والاستعمار للوطن،وعلى استعدادها وجاهزية أبنائها لمجابهة الاستعمار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك