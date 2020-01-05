أولاد حمد تعلن استعدادها لمجابهة الاستعمار التركي

أكدت قبيلة أولاد حمد بالجبل الأخضر رفضها لما قام به من وصفتهم بالعملاء والخونة، من جلب للغزو والاستعمار للوطن،وعلى استعدادها وجاهزية أبنائها لمجابهة الاستعمار.

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