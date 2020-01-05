قبيلة الحرارات بالمنطقة الشرقية تعلن استعدادها للتصدي لأي غزو للبلاد

قالت قبيلة الحرارات بالمنطقة الشرقية أنها ستتصدى لأي غزو تتعرض له البلاد، مؤكدة انصياع أبنائها التام للقوات المسلحة.

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