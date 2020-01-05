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المجتمع الديمقراطي يثمن مساعي رئيس البرلمان لسحب الثقة من المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ثمن تكتل المجتمع الديمقراطي في مدينة البيضاء مساعي رئيس مجلس النواب الدولية، الهادفة إلى سحب الثقة من الحكومة غير الشرعية مستنكرين الغزو التركي لليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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