المجتمع الديمقراطي يثمن مساعي رئيس البرلمان لسحب الثقة من المجلس الرئاسي

ثمن تكتل المجتمع الديمقراطي في مدينة البيضاء مساعي رئيس مجلس النواب الدولية، الهادفة إلى سحب الثقة من الحكومة غير الشرعية مستنكرين الغزو التركي لليبيا.

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