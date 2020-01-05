أردوغان: تركيا غير منزعجة من إدانة السعودية لقرار إرسال قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها
تعليقات
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كتب على ليبيا الاستعمار – لم تعش سنوات طويلة ولم تلتحق بركب الامم المتقدمة عاشت على الاغاني والتطبيل للزعيم وتاكل الشكولاتة وتنام على الحرير -اعتقدت ان مملكة النفط ستدوم وان ملك ملوك الهمج سينقض الجرابيع من ثعالب الشرق الادنى – ماتت الاحلام وتبخرت الاماني افاق الشعب على مؤامرة اكبر من وطن تم تدمير الوطن وجاء الاستعمار ولا ندري ما هي ايام الليبيين القادمة -هل يتم نفيي الشعب الى افريقيا ليلحق بملك ملوكها ام يدفن في رمال فزان بجرافات احفاد اتاتورك –
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ستلقى حتفك يا معتوه
تقدم فنحن لا نهابك
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نعم أوصلنا إلى الوضع الذي نعيشه الآن منذ تسع سنوات ملك الملوك الذي عاش على التصفيق والرقص والامجاد الواهية دون التفات للوطن وأبناءه …
شيء مؤلم حقا. لأنه لم يبني دولة عصرية قوية وافسح الطريق لهذا العثماني المجرم الذي جاء به العملاء والخونة لسلب خيرات البلاد واهانة العباد ولكنه لن يفلح بعون الله تعالى والليبيون الأحرار والشرفاء لن يتركوا الوطن لقمة سهلة لاوردغان والخونة ..
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تركيا غير منزعجة من إدانة السعودية يا معتوه ! انت تنزعج فقط لو اسرائيل او امريكا او روسيا يقولولك قعمز يا معتوه
روح يا كلب السعودية بلاد التوحيد ومعقل الإسلام
واياماتك تمت
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متخلف عقليا لهذا نفر منه الجميع وهزم فى انقرة واسطنبول وحتى ادلب على الحدود هزم فيها وعلى يديه سحق الخوان فى كل مكان
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