بركان الغضب: طائرة صينية وصاروخ Blue Arrow وراء قصف الكلية العسكرية

قالت «عملية بركان الغضب»، إن المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ الذي استهدف الكلية العسكرية في طرابلس مساء أمس، تكشف أنه من نوع Blue Arrow 7 Ba-7، أطلقته طائرة مسيرة ويتق لونق صينية الصنع «دعمت بها الإمارات»، قوات القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأوضحت «بركان الغضب»، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماع، أن هذه المعلومات جاءت وفقاً لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة.

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أمين الهاشمي، اليوم، ارتفاع عدد ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس إلى 30 قتيلا و33 جريحا حالتهم بين الخطيرة والمتوسطة. وتوقع الهاشمي، في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، «ارتفاع أعداد الشهداء».

وفي أول رد فعل رسمي، نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، مسؤولية الطيران الحربي التابع للقيادة العامة عن القصف الذي استهدف الكلية العسكرية راح ضحيته عشرات الطلبة الدارسين بالكلية.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم الأحد، «إن التفجير كان من داخل الكلية وليس من خارجها» وأشار إلى صور للقصف مدللا على ما قال إنه «عدم وجود آثار قذائف في الكلية».

وشُيعت جنازة ضحايا القصف الجوي على الكلية العسكرية بالهضبة في العاصمة طرابلس من ميدان الشهداء.

بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس

ودانت بعثة الأمم المتحدة بـ«أشد العبارات القصف الذي استهدف الكلية العسكرية في الهضبة جنوبي العاصمة طرابلس، والذي أسفر عنه سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى»، حسب بيان صادر عن البعثة فجر الأحد.

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