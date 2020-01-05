البرلمان يلغي قوانين المؤتمر الوطني ويعتمد سفراء في عدد من الدول

أصدر مجلس النواب في جلسة اليوم بمدينة بنغازي قانونا يقضي بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته عام 2014.

كما شهدت الجلسة الاستماع إلى الإحاطة المقدمة من وزير الخارجية بالحكومة الليبية حول نتائج زيارته الخارجية، فيما يتعلق بتداعيات الاتفاقية الباطلة الموقعة بين حكومة السراج وحكومة أردوغان.

المجلس اعتمد خلال الجلسة عددا من السفراء لدولة ليبيا في كل من دولة جيبوتي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية سانتا لوسيا ودول الكاريبي.

هذا وناقشت الجلسة مقترحا لإعادة النظر في النصاب القانوني لمجلس النواب، وتم تعليق الجلسة إلى يوم الغد.

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