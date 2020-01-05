الثني والحبري يبحثان الترتيبات المالية للعام 2020 

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، الترتيبات المالية للعام 2020.

وناقش الثني والحبري كيفية توفير الغطاء المالي لبنود الميزانية العامة للدولة، في ظل الظروف التي تعاني منها الحكومة ومصرف ليبيا المركزي من شح في الموارد المالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الميليشيات في طرابلس والأجسام الموازية والداعمة لها تستحوذ على كافة الاحتياطي الأجنبي وإيرادات النفط، وتقوم بصرفها على الميليشيات المسلحة، فيما تحرم معظم مدن ومناطق البلاد منها لكونها داعمة للشرعية.

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