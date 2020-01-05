صالح في النيجر لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا..(صور)

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة النيجرية نيامي، الأحد، في زيارة رسمية لدولة النيجر، برفقة عضو مجلس النواب أحمد الشارف.

وأوضح بليحق، أن الزيارة جاءت بناءاً على دعوة رسمية من رئيس برلمان النيجر تستمر ليوم واحد ، يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة.

كان في استقبال عقيلة صالح ومرافقيه رئيس البرلمان النيجري ” احسين تني ” وعدد من النواب والمسؤولين بدولة النيجر.