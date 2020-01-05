مصر وفرنسا وإيطاليا ترفض أي تدخُل عسكري في ليبيا

أكد وزراء خارجية مصر سامح شكري، وإيطاليا لويجي دي مايو، وفرنسا جان-إيف لودريان، على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، في وقت أعلن فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، في بيان، الأحد، إن هذا الموقف جاء خلال اتصالات منفصلة أجراها شكري مع نظيريه الفرنسي والإيطالي.

وأضاف البيان أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على أن التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا يمثل خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

كما شدد الوزراء على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.

ولفت البيان المصري إلى أن هذه الاتصالات تأتي في إطار جهود مصر المكثفة مع الشركاء الدوليين بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية.

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