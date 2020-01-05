وزير أسر الشهداء بالوفاق يهاجم سلامة ويطالب بإعلان الحرب على الإمارات

أخبار ليبيا24

هاجم وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والمفقودين وشؤون الجرحى المفوض بحكومة الوفاق، مـهند يـونس، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعلى رأسها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، متهمًا إيها بالتخاذل الصريح والدعم الواضح لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وقال يونس، على تويتر، “ما لم يكن دعماً واضحاً. سلامة وبياناته المائعة واقتراحاته العقيمة، لم يجرؤ على إدانة المجرم حفتر وداعميه ويتحدث عن عملية سياسية”.

واتهم يونس سلامة بالانحياز وعدم الحياد، مطالبًا الأخير بالرحيل عن ليبيا. وقال يونس، “سلامة لم يعد مرحباً بك على أرضنا، فلم ولن تكن طرفاً محايداً”.

ودعا وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والمفقودين وشؤون الجرحى المفوض بحكومة الوفاق، إلى ضرورة قطع العلاقات مع دولة الأمارات وإعلان الحرب معها.

وقال في على تويتر، “يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها. رحم الله شهدائنا”.

وجاءت هذه التصريحات وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والمفقودين وشؤون الجرحى المفوض بحكومة الوفاق، عقب إصدار، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بيان تدين فيه مقتل طلبة الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة بالعاصمة طرابلس، فق قصف عشوائي.

وأعربت البثعة عن صادق تعازيها لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مُذكرة أن التمادي المستمر في القصف العشوائي الذي يطال المدنيين والمرافق المدنية الخدمية كالمستشفيات والمدارس وغيرها، قد يرقى إلى مصاف جرائم الحرب، ولن يفلت الجناة من العقاب طال الزمن أو قصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24