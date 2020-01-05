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أردوغان: أرسلنا مقاتلين للحرب في ليبيا..لكن هذا دور الجنود الأتراك

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دور القوات تركية الجنسية في ليبيا سيقتصر على تنسيق العمل وإدارة العمليات العسكرية، مع المقاتلين التابعين له، مؤكداً إرسال مقاتلين إلى ليبيا

أردوغان، وفي في تصريح لقناة (CNN Türk)، قال: “فرقنا المختلفة ذهبت كمقاتلين، هم ليسوا من جنودنا، وستعمل هذه القوات المقاتلة مع هذه الفرق المختلفة”

وتابع أردوغان: “لكن جنودنا الكبار سيقومون بتنسيق العمل وسندير هذه العملية معهم.”

تجدر الإشارة إلى أن قناة (CNN Türk) هي القناة التي أجرى معها أردوغان حديثا عبر تطبيق “فيس تايم”، إبان محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اى كبار ياحمار وقد رايناهم مشلحين فى الشارع مهانين الم ترسل من قبل مثلهم الى سيناء وتم سحهقهم ودعكهم وتم دفن مرسى سرا فى الفجر ومرشد الخوان دخل بملابس النسوان السجن اما كلابك الكبار فسيعودوا لك فى توابيت لتدفنهم جنب خاششقى

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  • هل يؤمن خوان فبراير بكلمات هذا النشيد رغم ان مؤلفه تونسى وملحنه مصرى وكلماته رائعة ولكن من يغنوه الان يقولون ما لايفعلون بل على العكس باعوا ليبيا لمن احتل وازل الجدود واستعانوا بالمرتزقة لقتال الجيش الوطنى لنقرأ كلمات النشيد لنعرف ان الخوان خانوا النشيد

    .يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي، والعوادي
    واسلمي
    اسلمي طول المدى إننا نحن الفداء
    ليبيا ليبيا ليبيا
    يا بلادي أنت ميراث الجدود لارعى الله يداً تمتد لك
    فاسلمي،
    إنا -على الدهر- جنود لا نبالي إن سلمت من هلك
    وخذي منا وثيقات العهود إننا يا ليبيا لن نخذلك
    لن نعود للقيود
    قد تحررنا وحررنا الوطن
    ليبيا ليبيا ليبيا
    جرد الأجداد عزماً مرهفاً يوم ناداهم منادٍ للكفاح
    ثم ساروا يحملون المصحفا باليد الأولى، وبالأخرى السلاح
    فإذا فى الكون دين وصفا وإذا العالم خير وصلاح
    فالخلود للجدود
    إنهم قد شرفوا هذا الوطن
    ليبيا ليبيا ليبيا .

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