أردوغان: أرسلنا مقاتلين للحرب في ليبيا..لكن هذا دور الجنود الأتراك

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن دور القوات تركية الجنسية في ليبيا سيقتصر على تنسيق العمل وإدارة العمليات العسكرية، مع المقاتلين التابعين له، مؤكداً إرسال مقاتلين إلى ليبيا

أردوغان، وفي في تصريح لقناة (CNN Türk)، قال: “فرقنا المختلفة ذهبت كمقاتلين، هم ليسوا من جنودنا، وستعمل هذه القوات المقاتلة مع هذه الفرق المختلفة”

وتابع أردوغان: “لكن جنودنا الكبار سيقومون بتنسيق العمل وسندير هذه العملية معهم.”

تجدر الإشارة إلى أن قناة (CNN Türk) هي القناة التي أجرى معها أردوغان حديثا عبر تطبيق “فيس تايم”، إبان محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.