رغم نفي الجيش.. سفارة واشنطن تدين قصف الكلية العسكرية في الهضبة وتحمل الجيش المسؤولية

أخبار ليبيا24

دانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، تدين بشدّة التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس في الأيام الأخيرة، متهمة الجيش الوطني بقصف الكلية العسكرية بالهضبة، على الرغم من نفي القيادة العامة للجيش الوطني باستهداف أي وحدة من وحداتها للكلية.

وقالت في بيان، “تدين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بشدّة التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس في الأيام الأخيرة، بما في ذلك الهجوم الذي شنّته قوات تابعة للقوات المسلحة العربية الليبية في 4 يناير على الكلية العسكرية بالهضبة والذي أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 طالباً يتدربون ليكونوا قوة أمنية محترفة في العاصمة الليبية”.

وأضافت، “كما نُدين أيضا الهجمات التي وقعت في الأيام الأخيرة على مطار معيتيقة بطرابلس والقصف العشوائي الذي استهدف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية في طرابلس والذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين”.

وقالت، “يُبرز هذا التدهور الأمني مخاطر التدخل الأجنبي السام في ليبيا، مثل وصول المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا وكذلك نشر المرتزقة الروس”.

وأضافت، “تقع على عاتق جميع الأطراف الليبية مسؤولية إنهاء هذه المشاركة الخطيرة من قبل القوات الأجنبية، والتي تُسهم في وقوع إصابات بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية على حساب جميع الليبيين”.

واختتم البيان، “إنّ سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء العنف، والحدّ من تدخل القوات الأجنبية، وإعادة إطلاق حوار سياسي تيسّره الأمم المتحدة، وهو السبيل الوحيد إلى السلام الدائم والازدهار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24