السفارة الأمريكية: مستعدون لدعم جميع جهود إنهاء العنف ووقف التدخل الأجنبي في ليبيا

أدانت السفارة الأمريكية في ليبيا، الأحد، التصعيد العسكري الذي شهدته طرابلس خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك استهداف الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة، أمس السبت، والذي أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 30 طالباً.

وفي بيان لها عبر موقعها الرسمي، حملت السفارة الأمريكية، الجيش الليبي مسؤولية الحادث، وأدانت، أيضا، قصف مطار معيتيقة بطرابلس واستهداف البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية في طرابلس، وفق البيان.

وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، إنها على استعداد لدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء العنف، والحدّ من تدخل القوات الأجنبية، وإعادة إطلاق حوار سياسي تيسّره الأمم المتحدة، وهو السبيل الوحيد إلى السلام الدائم والازدهار

وأضافت، أن التدهور الأمني الحالي يبرز مخاطر التدخل الأجنبي في ليبيا، مثل وصول المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا وكذلك نشر المرتزقة الروس – وفق البيان – محملة جميع الأطراف الليبية مسؤولية إنهاء هذه المشاركة الخطيرة من قبل القوات الأجنبية، والتي تُسهم في وقوع إصابات بين المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية.