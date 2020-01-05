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السراج في زيارة «استعجالية» للجزائر غداً

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نقل موقع البلاد الجزائري عن «مصدر دبلوماسي مقرب»، أن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج سيقوم بزيارة «استعجالية» للجزائر غدا الإثنين.

وبحسب المصدر، فإن وفدا دبلوماسيا سيرافق السراج في زيارته للجزائر، يضم وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة وبعض القيادات العسكرية، فيما لم يصدر حتي الآن بلاغ رسمي من البلدين بخصوص الزيارة.

وأوضح الموقع أن الوفد سيصل الجزائر في الحادية عشرة صباحا لإجراء مقابلات مع الوزير الأول عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، قبل أن يلتقي الوفد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لم نسمع حتى تعازي لاهالي ضحايا ليبيا من أي دولة عربية – لضحايا قصف الطلبة الليبين المدافعين عن الدولة المدنية – ..!!!
    يعني الأمور واضحة جدا – حتى الجزاءر تدعم في عسكرة حفتر بواسطة فرنسية واضحة –

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