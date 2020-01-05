أردوغان: تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز بالمتوسط

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن توقيع اتفاقيات محتملة لتركيا وليبيا مع شركات دولية لإجراء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وقال أردوغان، بحسب ما نشرت وكالة رويترز اليوم الأحد،، إن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في أعقاب ابرام اتفاق بين أنقرة وحكومة الوفاق بطرابلس لترسيم الحدود البحرية.

وذكرت رويترز، حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس أبرمت اتفاقا في نوفمبر الماضي مع تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في خطوة قالت أنقرة إنها تهدف إلى الدفاع عن حقوقها في المنطقة.

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان، قد وقع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وكان البرلمان التركي قد صوت الخميس الماضي، على قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني بناء على طلب رسمي منها للحصول على دعم عسكري من تركيا لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي.

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