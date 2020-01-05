بوالخطابية لسائقي المركبات: من يحطم عمود إنارة في طبرق يتحمل تكلفة صيانته وتركيبه

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، كافة سائقي المركبات الآلية بالمدينة بأن من يقوم بتحطيم عمود إنارة يقوم بصيانته وتركيبه على نفقته الخاصة.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس التسييري لبلدية طبرق، صدرت التعليمات من رئيس المجلس التسييري إلى قسم المرور بحجز أي سيارة تصدم عمود إنارة ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد دفع التكاليف من السائق المخالف.

وأضاف المكتب أن بوالخطابية أصدر تعليماته العاجلة إلى مكتب المشروعات بالبلدية وقسم المرور بإنشاء مطبات خلف مركز الشرطة على طريق الميناء، وذلك بعد ورود بلاغات كثيرة عن وقوع حوادث كثيرة جراء السرعة الجنونية.

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