اخبار ليبيا الان

خارجية الوفاق تعلن تأجيل زيارة الوفد الأوروبي لطرابلس «نظرا للظروف الراهنة»

تم النشر منذُ 11 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن تأجيل زيارة الوفد الأوروبي المكون من الممثل السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى حين إشعار آخر «نظرا للظروف الراهنة»، وفق بيان للوزارة اليوم.

وكان من المقرر زيارة المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، إلى طرابلس للقاء مسؤولين ليبيين غدا الثلاثاء، صحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مطار معتيقة مغلق اين ينزلوا اصلا وطرابلس كلها تحت نيران الجيش الوطنى برا وبحرا وجوى وتنتظر اول دفعة من كلاب الدعارة لتغذى حيتان البحر الابيض بلحم ابيض مشوى ولذيذ بدلا من الغلابة المهاجرين الافارقة

    رد

  • تورط الأماراتيين في الصيد البري الغير قانوني في صحراء ليبيا –

    youtube.com/watch?v=-AmOpIW9wEU

    رد

  • الاماراتيين يحاولون إرسال مرتزقة ويرشونهم بالاموال والأبل لصيد الحيونات البرية في صحراء ليبيا ومناطق الرعي .وبيعها في الامارات.االصور توضح فالرابط –
    youtube.com/watch?v=tZ1xTI5B1cc

    رد

  • ترامب ارسل حاملة طائرات عليها الاف المارينز الى المنطقة فبعد ان سمح لاردوغان بدخول شمال سوريا طمعا فى نفط سوريا سبقه الامريكان ولهفوه واعطوا الروس قواعد عسكرية واعطوا اردوغان خازوق واليوم يدفعون اردوغان لافتعال مشاكل فى ليبيا للتدخل والسيطرة على النفط الليبى ويعطوا اردوغان والخوان خازوق كبير

    رد

  • الاماراتيين يحاولون إرسال مرتزقة ويرشونهم بالاموال والأبل لصيد الحيونات البرية في صحراء ليبيا ومناطق الرعي .وبيعها في الامارات.االصور توضح فالرابط –
    .youtube.com/watch?v=CwF1Xa1lLnk

    رد