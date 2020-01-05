خارجية الوفاق تعلن تأجيل زيارة الوفد الأوروبي لطرابلس «نظرا للظروف الراهنة»

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن تأجيل زيارة الوفد الأوروبي المكون من الممثل السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى حين إشعار آخر «نظرا للظروف الراهنة»، وفق بيان للوزارة اليوم.

وكان من المقرر زيارة المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، إلى طرابلس للقاء مسؤولين ليبيين غدا الثلاثاء، صحبة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، للتباحث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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