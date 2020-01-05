خارجية الوفاق تعلن تأجيل زيارة الوفد الأوروبي إلى طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، تأجيل زيارة الوفد الأوروبي المكون من الممثل السامي لخارجية الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، إلى حين إشعار آخر نظرا للظروف الراهنة.

وفي وقت سابق، ناشد وزير الخارجية محمد سيالة، محكمة الجنايات الدولية، باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، للتحقيق في جريمة قصف الكلية العسكرية للعلوم، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة أمام القضاء الدولي.

ونقلت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، تصريحا لوزير الخارجية الإيطالي، أكد فيه أن أي عمل عسكري سيزيد من معاناة المدنيين، مشددا على ضرورة الرجوع إلى المسار السياسي.

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