لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي تقر 355 مليون دينار إضافية لصالح مشاريع البلدية

أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، خلال اجتماعها العادي الأول اليوم الأحد، تخصيص ميزانية تقديرية إضافية 250 مليون دينار لحل كافة المختنقات والمشاكل بمنطقتي وسط البلاد والصابري، وإزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام.

كما قررت قررت اللجنة اعتماد الترسيات للمشاريع البالغ 84 مشروعا، والمنبثقة عن محاضر اجتماعات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية بقيمة 105 ملايين دينار.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة، حضر اجتماع اللجنة محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، والمستشار القانوني للجنة أيمن عيسى المغربي.

ولجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، مشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني.

وتضمنت القرارات الموافقة على صيانة مقر الهيئة العامة للتعبئة التابعة للقيادة العامة، إضافة إلى خلق نوع من التوازن في توطين المشاريع المستهدفة بكافة فروع البلدية.

واستعرضت اللجنة التقرير المعد من قبل مكتب المشروعات ببلدية بنغازي، حول مستويات تنفيذ المشاريع المقررة بالميزانية ونسب الصرف المالي والمشاكل التي تواجه بعض المشاريع، بالإضافة إلى المشاريع التي تم سحبها من الشركات المتعاقد معها مصحوباً بعرض مرئي يوضح ذلك.

كما استعرضت اللجنة التقرير المعد من قبل لجنة الإشراف والمتابعة عن شهر نوفمبر للعام 2019 ميلادي، والمتضمن لموقف عام عن سير المشاريع المتعاقد على تنفيذها بالبلدية، إضافة إلى التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة بزيارة أثينا اليونانية والنتائج التي تم تحقيقها من خلال الزيارة.

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