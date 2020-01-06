المستشفى الجهوي ببن قردان يعلن تفعيل خطة الطوارئ

أعلن مدير المستشفى الجهوي ببن قردان محمد الغندري، تفعيل خطة الطوارئ بالمستشفى، لاستقبال أي حرجى أو مصابين من ليبيا، في ظل الأوضاع الميدانية المتصاعدة.

وأوضح الغندري، أن الخطة تم إقرارها في شهر ديسمبر الماضي، وتشمل كل المتطلبات الطبية وشبه الطبية، وتوفير الأدوية واللوازم الطبية عند الحاجة، إضافة إلى فصائل الدم الضرورية ببنك دم المستشفى.

وأكد مدير المستشفى الجهوي ببن قردان، أنهم لم يستقبلوا أي جريح أو مصاب من ليبيا، حتى الآن، والمستشفى يعمل على تهيئة الأوضاع لاستقبال أي حالات قادمة من ليبيا.

وأشارت مصادر لإذاعة شمس إف إم التونسية، أن تفعيل خطة الطوارئ بمستشفى بن قردان، تأتي بعد اجتماع عقدته إدارة المستشفى يوم الخميس الماضي.

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