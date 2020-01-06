بلدية جالو تناقش الترتيبات اللازمة لتشغيل مستشفى جالو المركزي

عقد المجلس التسيري بلدية جالو المكلف، اجتماعا بديوان مجلس البلدية، بحضور مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحه بالحكومه الموقتة ومدير مستشفي جالو المركزي ومساعد المدير ومدير مكتب الأمن والسلامه بالمستشفي، يوم الأمس الأحد.

وناقش الاجتماع الترتيبات اللازمة لتشغيل المستشفى، ووضع الحلول لكافة الصعوبات التي تواجه تشغيله بكامل أقسامه وتخصصاته، بمتابعة مباشرة من وزير الصحة سعد يعقوب، إضافة إلى الاتفاق على الانعقاد الدائم والتواصل المباشر مع الوزارة، للوصول إلى أفضل الخدمات الصحية داخل البلدية والواحات والجنوب الشرقي.

وفي وقت سابق، يوم أمس، قامت لجنة الاستلام والتسليم المشكلة من وزارة الصحة، بتسليم مهام مدير عام مستشفى جالو المركزي إلى مساعد المدير العام للمستشفى عامر أسعيد، تنفيذاً لقرار وزير الصحه رقم 382 لسنة 2019 بشأن تكليف مدير عام لمستشفى جالو المركزي و مساعد له.

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