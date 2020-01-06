عبدالله بليحق: السراج يبيع ثروات ليبيا لتركيا

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06 January, 2020

قال عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: “إننا اتخذنا عدة خطوات للجهاد ضد المستعمر التركي، والتي يأتي على رأسها إعلان حالة التعبئة والنفير العام”.

وأضاف “بليحق”، في مداخلة هاتفية بقناة “صدى البلد”، مساء أمس الأحد: “ليس لدينا خيار آخر سوى الدفاع عن تراب ليبيا”، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية على أتم الاستعداد لمواجهة المعتوه أردوغان، وفقا لموقع البوابة نيوز المصري.

وأوضح أننا لن نسمح لأي مستعمر بغزو ليبيا ولنا في التاريخ دروس وعبر، مشيرا إلى أن ليبيا واجهت من قبل الاستعمار الإيطالي بقيادة البطل شيخ المجاهدين عمر المختار.

وتابع: “المؤسف هو ما قام به المتواطئ فايز السراج، وما النصر إلا صبر ساعة ونحن مستمرون في الدفاع عن الأراضي الليبي والجميع متكاتف لمواجهة هذا العدوان”.

وأشار إلى أن السراج يبيع ثروات ليبيا لتركيا، موضحا أن ليبيا حريصة على مصالحها وثرواتها ولن نفرط فيها وسنضغط على المجتمع الدولي للتدخل ضد الاستعمار التركي.