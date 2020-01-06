فيديو.. المحجوب: الجيش الليبي بدأ المعركة مع تركيا منذ 2014

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06 January, 2020

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي بدأ المعركة بالفعل مع الجيش التركي منذ عام 2014 وهي ترسل الاسلحة والمرتزقة والمعدات إلى ليبيا منذ ذلك الوقت.

وأضاف العميد خالد المحجوب خلال مداخلة هاتفية في برنامج “مساء dmc” المذاع علي قناه”dmc“، أن المعركة تتطور بإرسال جنود إلى ليبيا وإلى طرابلس تحديدا كما ان الجيش الوطني الليبي ليس لديه خيار إلا المواجهة ونحن نعمل على تنفيذ مهمتنا الاساسية وهي استقرار ليبيا، وفقا لموقع صدى البلد.

وأوضح العميد خالد المحجوب أن الليبيين تابعوا هذا الموضوع ويرى أنه احتلال مباشر ولابد من المقاومة والمواجهة وأن نعمل على إكمال المهمة حتى نقوم بتأديتها على أكمل وجه.

وتابع العميد خالد المحجوب أن هناك ترتيبات اقليمية ومحلية ودولية ونحن لا نستطيع ان نتراجع لأن المعركة الآن هي معركة شعب وليست قوات مسلحة.

واستكمل العميد خالد المحجوب أن هناك جهات كثيرة في ليبيا منتشرة فيها الاسلحة ونحن لم نجمع الأسلحة من المواطنين كما ان اغلب المواطنين لديهم اسلحة ويفوق عددها 20 مليون قطعة سلاح.