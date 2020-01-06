أبرز ما قاله أبو زيد دوردة في أول ظهور له

فيما يلي ملخص لأبرز تصريحات أبو زيد دوردة رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق في اول ظهور له:

دوردة : كنت على رأس عملي سنة 2011 وعلمت قبل ذلك أن شيءً ما يحاك لبلادنا على يد تنظيمات مصنفة في الخارج كإرهابية تم إعادة عناصرها للداخل وعاثت في البلاد خرابًا وقتلًا وسرقة.

دوردة : حكومة الوفاق ليست سوى مجرد حكومة عملاء غير شرعية .

دوردة : قيادات الإخوان المسلمين الليبيين نهبوا البنوك والمال العام ونقلوها إلى تركيا وأفقروا الشعب الليبي.

دوردة : التقيت السراج وهو شخص لا يفقه شيء وهو عبد مأمور لا أكثر، وقلت له أنت ستشعل فتنة في ليبيا.

دوردة : السراج ينحدر من عائلة الآغا وهي من اصول تركية من شمال أزمير واردوغان رئيسه.

دوردة : قلت للسراج أنت لا تعرف البلاد ،، وأنت دفعت للمدعو علي كنّه الاموال لكي يصطدم بالجيش الليبي، وكنة لا يمثل شيء عند الطوارق الشرفاء.

دوردة : قطر جنّدت اعلاميين وأنشأت قنوات تخدم اهدافها.

دوردة : عندما كنت في السجن استدعى خالد الشريف مدراء مصارف مساجين لديه في طرابلس وطالبهم عن كيفية نقل الأموال وفتح حسابات في تركيا لدعم نظام أردوغان عقب محاولة الإنقلاب المزعومة سنة 2016.

دوردة : أنصروا جيشكم فهو الأمل الوحيد لمواجهة الطامعين في ليبيا، ولا تلتفتوا للمفتنين انصار المستعمر.

دوردة : ايها الرجال تحرروا من الخوف والطمع فلن يضركم سواهما، ولا تخافوا من الموت وعلى الله توكلوا.

دوردة : الوطن لا تعيده الاوهام ولا التمنى بل يعيده الجهاد والنضال.

أبو زيد دوردة: أدعو إلى التغيير الفوري للعلم والنشيد الحالييْن وتعويضهما لأن فيهما خلاف بين الليبيين.

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