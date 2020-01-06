رغم قرارات مجلس الأمن.. تشاوش أوغلو يبرر تدخل تركيا عسكرياً في ليبيا

برر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو تدخل بلاده العسكري في ليبيا بالرغم من الادانات والتحذيرات الدولية، وخضوع ليبيا لحظر السلاح.

وقال تشاوش أوغلو نحن لا نتخدل في ليبيا إنما نلبي طلب حكومة الوفاق للمساعدة.

ويوم امس، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء توجه قوات تركية إلى ليبيا “بشكل تدريجي”،

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت بالإجماع في وقت سابق، تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لعام آخر، بسبب وجود جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها وغياب أي بوادر لحلّ سياسي.

وقالت السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، إن ذلك يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، ومُخالفا لموقف مجلس جامعة الدول العربية في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، الذي أكد دعمه الحلول السياسية والتنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع برعاية من الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015.

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