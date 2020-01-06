اليابان تحرك سفنها العسكرية في الشرق الأوسط

أعلنت اليابان نشر قوات عسكرية بحرية في الشرق الأوسط لحماية سفنها وضمان سلامتها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبى، أنه يستوجب على الدول المعنية بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية للتخفيف من حدة التوترات والتصعيد الحاصل في المنطقة.

وتمر المنطقة بفترة من عدم الاستقرار بعد إعلان تركيا تدخلها عسكرياً في ليبيا بموجب اتفاقية تقتضي إعادة ترسيم الحدود البحرية بالمنطقة.

وتصاعدت حدة هذه التوترات بعدما اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية قاسم سليماني القائد بالحرس الثوري الإيراني، بغارة جوية استهدفت مطار بغداد.

وتعهدت إيران برد يتجاوز “الخيار العسكري” على اغتيال الولايات المتحدة لقائدها العسكري، كما أعلنت تخليها عن أي قيود تتعلق بتخصيب اليورانيوم، وفق الاتفاق النووي مع الدول الكبرى.

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