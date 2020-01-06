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قطر: تم استثناؤنا من مؤتمر برلين وأردوغان سيُحدث التوازن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن بلاده استُثنيت من قائمة المدعوين لمؤتمر برلين، مُبيّنناً أنه لا معلومات لديهم عن أسباب اتخاذ هذا القرار، سواءًا كان من الأمم المتحدة أم من الحكومة الألمانية.

ودافع وزير الخارجية القطري عن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن ضرورة دعوة قطر لحضور مؤتمر برلين، قائلاً أنه التمس عدم توازن في قائمة المدعوين، كون الحضور من جانب الدول الداعمة للجيش الوطني أكبر من الدول الداعمة لحكومة الوفاق.

وقال الوزير أن بلاده سبق وأن أبلغت الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتقديم الدعم للعملية السياسية في ليبيا، ودعمها لمؤتمر برلين المزمع عقده مطلع هذا العام.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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