الأربعاء.. مصر تجتمع بوزراء خارجية 4 دول لبحث الملف الليبي

يستضيف وزير الخارجية المصرية سامح شكري، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 8 يناير الجاري بالقاهرة، اجتماعاً تنسيقياً وزارياً يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص.

وأوضح المكتب الإعلامي للخارجية المصرية، أن الاجتماع يأتي لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً، وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود؛ بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.