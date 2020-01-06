امغيب يدعو لمقاطعة تركيا سياسياً واقتصادياً

دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب، إلى مقاطعة دولة تركيا سياسياً واقتصادياً.

وقال امغيب، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “تركيا لم تعد دولة صديقة ويجب مقاطعتها سياسياً واقتصادياً. الشعب التركي بسكوته عن تهديدات أردوغان وعدم خروجه في مظاهرات عارمة لوقف حماقات رئيسه ورفض التدخل العسكري التركي على الأرضي الليبية علينا أن نصنفه على أنه شعب عدو لنا بسبب داعمه ومساندته لسياسة اردوغان العدائية في المنطقة، مقاطعة كل المنتجات التركية واجب وطني”.