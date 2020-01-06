مطالبًا بطرد سلامة.. الغرياني: يجب تفعيل الاتفاقية التركية فورًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدان المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني، استهداف الكلية العسكرية، في وقت متأخر من مساء السبت، في طرابلس.

الغرياني قال في بيان له، إن المجزرة البشعة التي ذهبت بعشرات الطلبة الشباب الأبرياء في مقتبل أعمارهم لا تكفي فيها بيانات الاستنكار والتنديد، موضحًا أن الاكتفاء من المسؤولين بالبيانات المستهلكة تهاون بدماء الشهداء واستهتار بالوطن وتلاعب بمصيره، حسب قوله .

وتابع في بيانه: “إن كانت الحكومة ومجالسها تؤلمهم المأساة حقيقة فلا بد من اتخاذ خطوات عملية للرد على العدو، أما البيانات المسكنة فقد سئمنا منها ولم تزد العدو إلا جرأة وإجرامًا”.

وواصل، أنه وفاء لدماء هؤلاء الشباب الصغار الأبرياء ولغيرهم في طربلس ودرنة وبنغازي ومرزق، فلا أقل من قطع العلاقات مع الدول المعادية، مُستدركًا: “الخطوة الأولى المطلوبة في تفعيل الاتفاقية التركية، تفعيل منظومة دفاع جوي تحمي الأهداف المدنية، والكليات والمدارس والمستشفيات والمطارات والأحياء السكنية المستهدفة بطائرات العدو”.

وأردف الغرياني، أن إعلان حكومة الوفاق حالة النفير العام للحرب، في وجود بعض وزرائها الموالين للسعودية، ولخليفة حفتر، أمر لا يصدق، مُطالبًا بتشكيل حكومة حرب موالية للوطن، واستبدال الوزارات الموالية للسعودية ولحفتر، موضحًا أن السكون إلى هذا الوضع والاستمرار عليه جناية وعار وبيع للأوطان.

واختتم: “الأعداد التي حضرت صلاة الجنازة في الميدان كان الواجب أن تتجه إلى الجبهات لتحمل السلاح وتحسم المعركة، لا أن تنتظر حتى تستدعى لجنائز أخرى، ومطلوب منهم جميعًا حضور تظاهرة يوم الثلاثاء للتعبير عن الاستياء من الموقف الدولي المتخاذل، وأن ترفع فيها شعارات تندد بالموقف الفرنسي المؤيد لحفتر، وأن تطالب بطرد المبعوث الأممي لاتهامه بالانحيازه إلى حفتر”.

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