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مطالبًا بطرد سلامة.. الغرياني: يجب تفعيل الاتفاقية التركية فورًا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدان المفتي المعزول الشيخ الصادق الغرياني، استهداف الكلية العسكرية، في وقت متأخر من مساء السبت، في طرابلس.

الغرياني قال في بيان له، إن المجزرة البشعة التي ذهبت بعشرات الطلبة الشباب الأبرياء في مقتبل أعمارهم لا تكفي فيها بيانات الاستنكار والتنديد، موضحًا أن الاكتفاء من المسؤولين بالبيانات المستهلكة تهاون بدماء الشهداء واستهتار بالوطن وتلاعب بمصيره، حسب قوله .
وتابع في بيانه: “إن كانت الحكومة ومجالسها تؤلمهم المأساة حقيقة فلا بد من اتخاذ خطوات عملية للرد على العدو، أما البيانات المسكنة فقد سئمنا منها ولم تزد العدو إلا جرأة وإجرامًا”.

وواصل، أنه وفاء لدماء هؤلاء الشباب الصغار الأبرياء ولغيرهم في طربلس ودرنة وبنغازي ومرزق، فلا أقل من قطع العلاقات مع الدول المعادية، مُستدركًا: “الخطوة الأولى المطلوبة في تفعيل الاتفاقية التركية، تفعيل منظومة دفاع جوي تحمي الأهداف المدنية، والكليات والمدارس والمستشفيات والمطارات والأحياء السكنية المستهدفة بطائرات العدو”.

وأردف الغرياني، أن إعلان حكومة الوفاق حالة النفير العام للحرب، في وجود بعض وزرائها الموالين للسعودية، ولخليفة حفتر، أمر لا يصدق، مُطالبًا بتشكيل حكومة حرب موالية للوطن، واستبدال الوزارات الموالية للسعودية ولحفتر، موضحًا أن السكون إلى هذا الوضع والاستمرار عليه جناية وعار وبيع للأوطان.

واختتم: “الأعداد التي حضرت صلاة الجنازة في الميدان كان الواجب أن تتجه إلى الجبهات لتحمل السلاح وتحسم المعركة، لا أن تنتظر حتى تستدعى لجنائز أخرى، ومطلوب منهم جميعًا حضور تظاهرة يوم الثلاثاء للتعبير عن الاستياء من الموقف الدولي المتخاذل، وأن ترفع فيها شعارات تندد بالموقف الفرنسي المؤيد لحفتر، وأن تطالب بطرد المبعوث الأممي لاتهامه بالانحيازه إلى حفتر”.

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  • الى الخرية التابع للخريانى ربنا يحشركم معا فى الدرك الاسفل من النار ياحمار اى شيخ يدعوا لسفك دماء المسلمين انه ابولهب العصر ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب . انه شيخ المنافقين يبارك الدعارة فى تركيا ويقبض ثمن الخيانة من قطرائيل التى تمول هذا الكلب المسعور باموالها الفاسدة

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  • الغريانى رويبضة العصر
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامة
    9

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  • سأذكرك بخطبة الوداع التى القاها الرسول “صلى الله عليه وسلم” في حجة الوداع يوم عرفة من جبل الرحمة وقد نزل فيه الوحي مبشراً أنه “اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً”.

    (الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

    أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا.

    أيها الناس إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا – ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها.

    وإن ربا الجاهلية موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقضى الله أنه لا ربا، وإن أول ربا أبدأ به عمي العباس بن عبد المطلب.

    وإن دماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية والعمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية – ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

    أما بعد أيها الناس إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحرقون من أعمالكم فاحذروه على دينكم، أيها الناس إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله.

    وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منها أربعة حرم ثلاثة متواليات وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان – ألا هل بلغت اللهم فاشهد.

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  • لعنك الله أيها الخسيس هذه افعلكم أنتم فرق الموت لقتل الأبرياء نحذر كل شباب طرابلس من تفجيرات ستطال العديد من الأماكن وهي خطة استخبارية تركية بمباركة السفيه الغرياني لأنهم على قناعة بأن كل شي مباح من أجل دولة الخلافة
    هذه أخلاقهم وهذا مبادئهم

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