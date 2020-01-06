رئيس مجلس النواب يصل النيجر في زيارة رسمية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح فور وصوله أمس إلى العاصمة النيجرية نيامي، رئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن اللقاء تناول تطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة، كما تم خلاله التأكيد على رفض أي اتفاقيات أو معاهدات لا يقرها مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي، وأن الشرعية للسلطة المنتخبة والأجسام المنبثقة عنها، كما تم التأكيد على رفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي، والعمل من خلال الاتحاد الإفريقي على مساعدة ليبيا وترك الليبيين لاختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.

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