اليوم.. ملف التدخل التركي في ليبيا على طاولة مجلس الأمن

يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، عقد جلسة مغلقة بشأن ليبيا، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وعلى رأسها ملف الاتفاقية التركية المبرمة مع حكومة الوفاق، وقرار إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأوضحت مصادر دبلوماسية، أن الخطوة تأتي بناء على طلب من موسكو، كما يتعلق الطلب بعزم ألمانيا على عقد مؤتمر دولي في برلين في نهاية يناير بشأن ليبيا، علما بأنه لم يتم إعلان أي موعد محدد لهذا المؤتمر.

كما أكدت مصادر دبلوماسية، أن الاجتماع سيتطرق إلى الاتفاق العسكري، الذي أبرمته أنقرة مع طرابلس ممثلة بحكومة السراج، التي تعترف بها الأمم المتحدة، والذي يجيز لتركيا إرسال قوات عسكرية لدعم القوات الموالية لهذه الحكومة.

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أعلن أمس الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استنادا إلى الضوء الأخضر، الذي منحه البرلمان التركي قبل أيام لحكومته.