الخارجية التركية: لا نتدخل في ليبيا وحربها قد تطول

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن بلاده لا تتدخل في ليبيا بإرسالها قوات عسكرية إلى هناك، إنما تلبي طلب حكومة الوفاق للمساعدة.

وقال وزير الخارجية التركي أن حكومة الوفاق طلبت المساعدة من عدة دول أخرى غير تركيا، مُشيراً إلى أن تلك الدول لم تتجاوب مع طلب الوفاق حتى الآن.

وقال مولود تشاوش أوغلو أنه لا منتصر في الحرب الليبية الدائرة، مُحذّراً من أنها قد تطول أكثر في حال لم يتم وقفها.

وتأتي تصريحات الوزير التركي بعد ساعات من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان البدء بإرسال وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار.

وأضاف أردوغان، في تصريحات لمحطات تلفزيونية محلية، أنه “علينا دعم الحكومة الشرعية في ليبيا ولا يمكننا الوساطة بينها وبين الانقلابيين”، وفق تعبيره.

ولفت أردوغان إلى أن الجنود الأتراك لن ينخرطوا بأي مهام قتالية في ليبيا، وسيتم إنشاء قيادة عمليات للتنسيق وللدعم الاستخباراتي.

وأشار إلى أن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، وذلك بموجب اتفاقية التعاون الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق.

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