أردوغان يبحث مع تميم تطورات الوضع في ليبيا

أنقرة-العنوان

بحث الرئيس التركي، رجب أردوغان، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تطورات الأحداث في المنطقة لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرًا في العراق، وفق وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأوضحت الوكالة أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفيًا بتميم لاستعراض تطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة، وبحث سبل التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

كما تناول الاتصال “العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها”.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الأحد، انطلاق قوات من الجيش التركي في التحرك إلى ليبيا. وقال الرئيس التركي، في نبأ نقله موقع “الحرة” الأمريكي، إن ذلك من أجل “التعاون وحفظ الاستقرار”، على حد زعمه.