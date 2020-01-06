ما هو الدور الذي ستلعبه القوات التركية في ليبيا؟

تثار الكثيرمن الأسئلة حول الدور الذي ستلعبه القوات التركية، الذي قرر الرئيس رجب طيب أدروغان نشرها في هذا البلد المغاربي تدريجيا، باتفاق مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وحسب أردوغان، فإن مهمة القوات التركية لن تكون قتالية، وإنما ستتولى إدارة العمليات والتنسيق، دعما لقوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وفيما يلي مزيد من التفاصيل مع مراسل فرانس24 في تركيا.

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