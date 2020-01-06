عبد النبي: على الدول العربية تفعيل مبادرة الدفاع العربي المشترك لمواجهة غزو تركيا لليبيا

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي أن ليبيا على أتم إستعداد لصد الغزو التركي،مشيراً إلى قدرة القوات المسلحة على إنجاز المهمة بكفاءة.

عبدالنبي وخلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن لفضائية الحدث وفقاً لموقع”صدى البلد”المصري أضاف أن الخونة من حكومة الوفاق هم من ارادوا جلب الإستعمار التركي ليس من أجل إستقرار ليبيا بل من أجل الحفاظ على منصبهم ومكاسبهم،متسائلا:” هل هناك انسان طبيعي يوقع على مذكرة تجلب استعمار لبلاده فهؤلاء خونة؟!!”.

وتابع الصالحين عبد النبي أن الشعب الليبي سيقف بالمرصاد لكل هؤلاء الخونة،داعيا كافة الدول العربية تفعيل مبادرة الدفاع العربي المشترك لأن هذا قطر عربي من أصل الأمة العربية،مطالباً مجلس الأمن في الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بضرورة إدانة ووقف الغزو التركي لليبيا.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيتخذ قرارات فيما يخص الشعب الليبي،مردفاً:”اصدرنا عدة قرارات منها قطع العلاقات مع أردوغان وحكومته فالشعب التركي لا توجد بيننا وبينه عداوة”.

وقال عضو مجلس النواب أنه الإتفاقية مع حكومة السراج مخالفة للقانون لانه يجب ان يقرها البرلمان وهو لم يحدث.

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