الجامعة العربية تدين استهداف الكلية العسكرية بطرابلس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ادانته لاستهداف الكلية العسكرية في منطقة الهضبة، جنوبي العاصمة طرابلس، يوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، والذي ادى إلى سقوط اعداد من الضحايا والمصابين، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وعن أمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن استهداف المناطق السكنية والمرافق المدنية والطبية والبنى التحتية يعد أمرا مرفوضاً ومداناً تحت أي ظرف ومن أي جانب كان، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن استمرار مثل هذه الحوادث من شأنه الاضرار بأية فرص حقيقية في العودة إلى المسار السياسي.

وناشد المصدر جميع الفرقاء الليبيين تغليب المصلحة الوطنية والشروع بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار، مجددا دعم الجامعة العربية وتضامنها الكامل مع ليبيا وشعبها في كل ما من شأنه إنهاء الأوضاع الحالية وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.