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لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة تدين الجريمة التي حصلت لعائلة (سالم النفيشي) في طرابلس

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ترهونة 06 يناير 2020 (وال)_ أدانت لجنة رصد وتوثيق الإنتهاكات ترهونة، الجريمة البشعة التي حصلت لعائلة (سالم سعد النفيشي) في طرابلس، حيث تم تصفية 7 من أفرادها بدم بارد، أمام صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وطالبت اللجنة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إتخاذ موقف حاسم ضد المجرمين، والإسراع في الكشف عن هؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون، وضرورة محاسبتهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل .

وطالبت أيضا، المنظمات الدولية إتخاذ إجراءات بشأن فتح تحقيق عاجل في هذه القضية النكراء التي ارتكبتها المليشيات فى حق المدنيين. (وال _ ترهونة) ع ع / ه ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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