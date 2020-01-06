مقرا بتفوقه.. أوغلو: حفتر الأقوى من الناحية الجوية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية.

وقال أوغلون، في تصريحات له اليوم الاثنين، خلال تقييمه للسياسة الخارجية التركية في عام 2019، “أي طرف في الحرب الداخلية الليبية لن يحقق النصر، وأن هذا الحرب ستطول إذا لم يتم إيقافها، وحفتر يتفوق في ليبيا من ناحية القوة الجوية”.

وتابع قائلا، “على الجميع أن يدرك بأن لا منتصر في الحرب الليبية، ويمكن أن تطول كثيرا إذا لم نوقفها، وفي حال دخلت قوات حفتر العاصمة طرابلس، فإن هذه الحرب ستطول كثيرا وسيموت أناس كثر”، على حد تعبيره.