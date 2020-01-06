إشهار منظمة الحياة أمل للدعم النفسي بالكفرة

أعلن ببلدية الكفرة، مؤخرا عن إشهار منظمة “الحياة أمل” للدعم النفسي بمدينة الكفرة تحت شعار ” تفاؤل .. محبة .. عطاء”.

تهدف المنظمة الى تقديم الدعم النفسي والمشورة لعدد من الشرائح بالمجتمع من بينها الأطفال الذين يتعرضون الى صدمات نفسية بالإضافة الى المصابين بالأمراض الخطيرة والنازحين والمهاجرين غير الشرعيين وكبار السن وغيرهم.

وأقيمت بهذه المناسبة احتفالية مصغرة حضرها المجلس التسييري ومدير فرع الهلال الاحمر بالكفرة واولياء أمور المنتسبين لهذه المنظمة والتي كانت تعمل منذ عام مضى تحت اسم فريق الدعم النفسي.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي لمسيرة الفريق تضمن أهم البرامج والأعمال التي قدمها خلال الفترة الماضية.