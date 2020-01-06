ليبيا في ترتيب سيء بتصنيف الحرية.. وتونس تتصدّر عربياً

ذكرت مؤسسة “فريدوم هاوس – Freedom house” الأمريكية، إن معدل تصنيف الحرية في العالم واصل الانخفاض للعام الثالث عشر على التوالي منذ 2005 وحتى 2018، كما أن عدد الدول التي شهدت انخفاضًا في معدل الحرية يفوق عدد الدول التي شهدت تحسنًا فيه.

وتصنف ليبيا في هذه الدراسة من الدور غير الحرة، حيث يصل معدل الحرية فيها إلى 9 من 100 وهو نفس معدل العام 2018، وتحتل المركز 194 عالميًا، من أصل 210 دولة أجريت عليها الدراسة.

وتعد ليبيا ثالث أسوأ دولة عربية في معدل الحريات، ويأتي قبلها المملكة العربية السعودية في المركز 200 وسوريا صاحبة المركز الأخير عالميًا وعربيًا، بسبب الحرب الأهلية هناك.

ويأتي هذا الترتيب السيء لليبيا بسبب الانقسامات الداخلية في البلاد، حيث فشلت الجهود الدولية لفض النزاعات، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع.

واحتلت تونس المركز الأول عربيًا في معدل الحريات، وصنفت كدولة حرة بعدما كانت دولة حرة جزئيًا في 2018، وحصلت في 2019 على المركز 88 عالميًا. وحصدت ثلاث دول فقط 100 من 100 في معدل الحريات، وهي المركز الأول للقائمة وهي فنلندا والنرويج والسويد.

وجاء لبنان في المركز الثاني عربيًا و134 عالميًا، ثم المغرب 143 عالميًا والأردن 146 والكويت 148 والجزاء 150 وموريتانيا 150 والعراق 153 وقطر 166 وعمان 168 ومصر 172 والإمارات 181 والبحرين 188 واليمن 191 وقطاع غزة 192 و ليبيا 194 والسعودية 200 وسوريا 210.

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