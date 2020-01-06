ليبيا في ترتيب مأساوي بين أخطر دول العالم

نشرت شركة International SOS المتخصصة في استشارات المخاطر نتائج دراسة حديثة أجرتها حول تصاعد حدة التوترات في العالم وتأثيرها على أمن الدُول.

وجاءت ليبيا في الترتيب الثاني ضمن قائمة أخطر دول العالم، والتي يقع العديد منها ضمن مناطق تشهد حروباً وتنتشر فيها أعمال العنف والجريمة.

وتركزت الدراسة على تحليل 3 عوامل خطر رئيسية في جميع البلدان وهي “الطبية والأمنية والسلامة على الطرق”.

وبحسب الدراسة، فإن ليبيا ليست فقط من بين أخطر بلدان العالم من حيث الأمن، ولكنها من بين الدول التي تشهد أعلى معدلات وفيات على الطرقات بسبب حوادث السير وغيرها، فضلاً عن أن الرعاية الصحية بمؤسساتها تكاد تكون معدومة.

وتصدّرت مالي قائمة أخطر الدول في العالم في تصنيف شركة International SOSالمتخصصة، فيما جاءت نيجيريا في الترتيب الثالث بعد ليبيا.

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