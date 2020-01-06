مجلس النواب يعلن إلغاء كافة القوانين والقرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام منذ إنتهاء ولايته

ليبيا – صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس استأنف جلسته المعلقة أمس الأحد بمدينة بنغازي وذلك لمناقشة عدد من بنود جدول الاعمال حيث تم التصويت على إصدار قانون بإلغاء كافة القوانين والقرارات التي أصدرها المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وانتخاب مجلس النواب في الرابع من أغسطس العام 2014.

بليحق أضاف بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب بأنه تم الاستماع خلال الجلسة للإحاطة المقدمة من وزير الخارجية بالحكومة لنتائج زيارته الخارجية فيما يتعلق بتداعيات الاتفاقية الباطلة الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة اردوغان.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب بأن الجلسة شهدت اعتماد عدد من القائمين بالأعمال في عدد من السفارات الليبية تم اعتمادهم كسفراء لدولة ليبيا حيث تم التصويت علي اعتماد سالم عبدالعالى الطلحي سفيرا لدولة ليبيا في دولة جيبوتي واعتماد حسين محمد محمود بدر سفيرا في جمهورية افريقيا الوسطى وهشام الشاذلي التائب سفيرا لدولة ليبيا بجمهورية سانتا لوسيا ودول الكاريبي،مشيرا الى ان القائمين بالأعمال المذكورين انضموا الى شرعية مجلس النواب وتم التصويت عليهم كسفراء لدولة ليبيا.

وقال بليحق بأن الجلسة ناقشت تعديل القرار رقم 15 لسنة 2017 القاضي بإلغاء القرار رقم 7 لسنة 2012 الخاص بالهجوم على مدينة بني وليد وبعد مداولة هذا البند تم إحالة التعديلات الى اللجنة التشريعية للنظر فيه ومراجعته.

وذكر المتحدث الرسمي أن الجلسة ناقشت أيضا مقترح مقدم من قبل عدد من أعضاء المجلس بإعادة النظر في النصاب القانوني لمجلس النواب،لافتا الى تعليق الجلسة الى يوم غد الاثنين.

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