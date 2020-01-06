أردوغان: تواجد قواتنا في ليبيا ليس للقتال

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن جنود من الجيش التركي بدأوا بالفعل التوجه تدريجيا نحو ليبيا، مشدّدا على أن هدف الوجود العسكري التركي في ليبيا ليس للقتال.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية مع قناتي “سي إن إن” و”دي” المحليتين أمس الأحد 5 جانفي 2020، إن مذكرة التفاهم المبرمة مع ليبيا حول مناطق السيادة والنفوذ في البحر المتوسط بدأ العمل عليها منذ أن كان رئيسا للوزراء (2002-2014).

وأضاف الرئيس التركي: “الاتفاقية، التي أبرمناها مع ليبيا، اتخذنا خطواتها على نحو أشمل في فترة القذافي، لكن عمره لم يسمح بذلك وقتها (قُتل)، ولم نستطع التوقيع عليها حينها”.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده انطلقت من القانون الدولي في تحديد الصلاحية البحرية مع ليبيا، لافتا إلى أن لدى بلاده 4 سفن في البحر المتوسط تمارس أنشطة التنقيب والحفر عن النفط والغاز، فيما تبحث إرسال سفينة خامسة.

وأعلن رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقيم مركز عمليات في ليبيا بقيادة جنرال برتبة فريق من الجيش التركي، مضيفا: “سيكون لدينا فرق أخرى مختلفة كقوة محاربة، وأفرادها ليسوا من جنودنا”.

وشدّد على أن هدف الوجود العسكري التركي في ليبيا ليس للقتال، وإنما الحيلولة دون وقوع أحداث من شأنها التسبب بمآس إنسانية وتقويض الاستقرار في المنطقة، حسب قوله.

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