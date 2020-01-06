داخلية الوفاق توجه تحذيراً قوياً لمنتسبيها المتورطين في الهجوم على طرابلس

حذر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد “المبروك عبدالحفيظ”، منتسبي وزارة الداخلية كافة، بأن الوزارة ستباشر فورًا في تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية والمالية ضد كل من يثبت مشاركته في الهجوم على العاصمة بأي شكل كان، بغض النظر عن منصبه أو رتبته أو درجته الوظيفية، وإحالته إلى الجهات المختصة وتتبعه أمنيًا وقضائيًا.

وقال عميد “المبروك عبدالحفيظ”، خلال البيان الصحفي الذي ألقاه اليوم الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس، إن هذه الإجراءات تأتي استنادًا لنص المادتين (10)، (11) من قانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن الأمن والشرطة إلى نص المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (145) لسنة 2012م بشأن البناء التنظيمي لوزارة الداخلية والمحدد به وصف ومهام الشرطة ، والتي تنحصر في شقين : شق الضبط الإداري ، وشق اختصاصات الشرطة في مجال الضبط القضائي.

وأكد عميد “عبدالحفيظ”، متابعة وزارة الداخلية التصعيد الخطير (…) والاستهداف المباشر والمبيّت لمؤسسة تعليمية تضم طلبة من مختلف مناطق ليبيا، والتي وصفها بحرب ضد الإنسانية.

وأوضح عميد “عبد الحفيظ”، أن وزارة الداخلية وبتعليمات من السيد وزير الداخلية المفوض قد آلت على نفسها عدم الزج بمنتسبي وزارة الداخلية، وخاصة القاطنين بمدن ومناطق تحت قبضة (الجيش الوطني) من الخوض في التجاذبات السياسية، مؤكدًا استمرار الوزارة في أداء واجباتها الوظيفية إداريًا وماليًا رغم خضوع أغلب تلك المكونات لسلطة إشرافها المباشر، مراعاة للمصلحة العامة ومقتضياتها.

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