“استئناف البيضاء” توقف نفاذ اتفاقيتي السراج مع تركيا

محكمة استئناف البيضاء تستجيب لطلب البرلمان في الشق المستعجل بإيقاف نفاذ اتفاقيتي السراج مع تركيا إلى حين الفصل في الموضوع
تعليقات
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ههههههه خلاص توا جيشنا التركي سيصل طرابلس شئتم ام ابيتم وكل الليبيين سيصبحون عبيدا للعثمانيين اجدادي
اردوغان يا اردوغان ردلنا كرامتنا التي داسها المتمرد الاسير حفتر
عجز البركان عن صد العدوان واردوغان سيعيدها اردوغان
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سوف يتم دحرك انت واسيادك يا شلول تركيا
والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون
ما قام به الاجداد سيقوم به الاولاد
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جمهورية موز ليبيا.. ليس فقط لانه كل كالمعتاد طرف يطعن في صحة اجراءاا طرف اخر وانما لان اي محكمة بشكل عشوائي تم اختيارها لاصدار الحكم الذي تم املاؤه على القضاة. لا تفهموني لا اقصد الدفاع عن الاتفاقية والتدخل الاجنبي ديمة غلط لكن الاسلوب هو اسلوب banana republic
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