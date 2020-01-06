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“استئناف البيضاء” توقف نفاذ اتفاقيتي السراج مع تركيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

محكمة استئناف البيضاء تستجيب لطلب البرلمان في الشق المستعجل بإيقاف نفاذ اتفاقيتي السراج مع تركيا إلى حين الفصل في الموضوع

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ههههههه خلاص توا جيشنا التركي سيصل طرابلس شئتم ام ابيتم وكل الليبيين سيصبحون عبيدا للعثمانيين اجدادي
    اردوغان يا اردوغان ردلنا كرامتنا التي داسها المتمرد الاسير حفتر
    عجز البركان عن صد العدوان واردوغان سيعيدها اردوغان

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    • سوف يتم دحرك انت واسيادك يا شلول تركيا
      والتاريخ يعيد نفسه كما يقولون
      ما قام به الاجداد سيقوم به الاولاد

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  • جمهورية موز ليبيا.. ليس فقط لانه كل كالمعتاد طرف يطعن في صحة اجراءاا طرف اخر وانما لان اي محكمة بشكل عشوائي تم اختيارها لاصدار الحكم الذي تم املاؤه على القضاة. لا تفهموني لا اقصد الدفاع عن الاتفاقية والتدخل الاجنبي ديمة غلط لكن الاسلوب هو اسلوب banana republic

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