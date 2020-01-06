مقتل الإرهابي السوري صاحب مقطع معسكر التكبالي

نعى عدد من عناصر ومناصري ما يعرف بالجيش السوري الحر التابع للمعارضة السورية، أحد العناصر الذين جندتهم تركيا للقتال في ليبيا، المدعو أحمد الملا، مبينين أنه من سكان الغوطة الشرقية في سوريا وقتل يوم السبت في طرابلس.

وحسب الصور التي نشرتها حسابات موالية للمعارضة السورية، فقد تبين أن الملا هو نفسه صاحب مقطع معسكر التكبالي جنوب طرابلس، والذي قال من خلاله وهو يرتدي الزي العسكري إنهم جاؤوا إلى ليبيا للدفاع عن الإسلام ضد القوات المسلحة.

وسبق أن أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أول مرتزق من فرقة السلطان مراد في ليبيا.

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