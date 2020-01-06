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نائب يدعو مجلس الأمن لوقف “الغزو التركي” لليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عضو مجلس النواب، الصالحين عبد النبي الدول العربية للإسراع في تفعيل مبادرة الدفاع العربي المشترك، لوقف التدخل التركي في ليبيا.

وعبر عضو مجلس النواب عن ثقته في قدرة الجيش الوطني على التصدي للتدخل التركي الصارخ في ليبيا، مشيراً إلى أن الليبيين لن يقفو مكتوفي الأيدي أمام هذا التعدّي على سيادة بلادهم.

وطالب الصالحين عبد النبي مجلس الأمن الدولي لإدانة ووقفه ما وصفه بـ”الغزو التركي” لليبيا، الذي قال أنه جاء بتواطؤ من حكومة الوفاق الطامعة في الحفاظ على مكاسبها ومناصب مسؤوليها.

يُشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن رسمياً، الأحد، إن وحدات الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا من أجل التنسيق والاستقرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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