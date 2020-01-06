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بالفيديو| من الجفرة تعزيزات عسكرية جديدة تتجه نحو طرابلس

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

توجهت السرية الخامسة بالكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، نحو طرابلس للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور القتال بالعاصمة.

وأعلنت الكتيبة 134 مشاة لتأمين وحماية قاعدة الوطية، تحرك السرية الخامس بالكتيبة 128 مشاة من الجفرة إلى محاور القتال في طرابلس.

#شاهد| في تعزيزات عسكرية جديدة.. السرية الخامسة بالكتيبة 128 مشاة تتجه نحو #طرابلس #العنوان #ليبيا –

#شاهد| في تعزيزات عسكرية جديدة.. السرية الخامسة بالكتيبة 128 مشاة تتجه نحو #طرابلس#العنوان #ليبيا –

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Monday, January 6, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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