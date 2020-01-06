بالفيديو| من الجفرة تعزيزات عسكرية جديدة تتجه نحو طرابلس

طرابلس-العنوان

توجهت السرية الخامسة بالكتيبة 128 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، نحو طرابلس للالتحاق بباقي الوحدات العسكرية في محاور القتال بالعاصمة.

وأعلنت الكتيبة 134 مشاة لتأمين وحماية قاعدة الوطية، تحرك السرية الخامس بالكتيبة 128 مشاة من الجفرة إلى محاور القتال في طرابلس.