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السودان يرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها تأكيدها على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدة رفضها للتدخل الخارجي في ليبيا أيا كان نوعه.

وجاء بيان الخارجية بعد التداول المغلوط لموقف السياسة الخارجية السودانية الذي أشارت إليه على أنه لا يتسق مع سياستها الخارجية ولا مع موقفها التي أعلنت عنه عبر اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين.

وجدد السودان خلال البيان دعمه لاستقرار ليبيا والتزامه بكافة القرارات الصادرة عن الجامعة العربية وعن الأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية وتطوراتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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