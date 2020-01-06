السودان يرفض التدخلات الخارجية في ليبيا

جددت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها تأكيدها على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مؤكدة رفضها للتدخل الخارجي في ليبيا أيا كان نوعه.

وجاء بيان الخارجية بعد التداول المغلوط لموقف السياسة الخارجية السودانية الذي أشارت إليه على أنه لا يتسق مع سياستها الخارجية ولا مع موقفها التي أعلنت عنه عبر اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين.

وجدد السودان خلال البيان دعمه لاستقرار ليبيا والتزامه بكافة القرارات الصادرة عن الجامعة العربية وعن الأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية وتطوراتها.

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